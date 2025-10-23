 రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు) | Malavika Mohanan Celebrates Diwali in Style | Stunning Diwali Photos Go Viral | Sakshi
రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Oct 23 2025 10:56 AM | Updated on Oct 23 2025 11:21 AM

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)1
1/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)2
2/14

ది రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ మాళవిక మోహనన్‌ దీపావళి పండగను సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంది.

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)3
3/14

ఆ ఫోటోలు మీరూ చూసేయండి..

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)4
4/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)5
5/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)6
6/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)7
7/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)8
8/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)9
9/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)10
10/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)11
11/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)12
12/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)13
13/14

Rajasaab movie Beauty Diwali Celebrations (Photos)14
14/14

# Tag
Malavika Mohanan Raja Saab Movie Diwali CELEBRATIONS Actress Gallery Photos Movie News
