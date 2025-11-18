 రాజ్ తరుణ్ “టార్టాయిస్” చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాజ్ తరుణ్ “టార్టాయిస్” చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Nov 18 2025 7:24 AM | Updated on Nov 18 2025 10:26 AM

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony1
1/16

ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎస్ కె గోల్డెన్ ఆర్ట్స్, చందమామ క్రియేషన్స్ మరియు ఎన్ వి ఎల్ క్రియేషన్స్ పతాకం పై రాజ్ తరుణ్, అమృత చౌదరి హీరో హీరోయిన్ గా శ్రీనివాస్ అవసరాల మరియు ధన్య బాలకృష్ణ ముఖ్య పాత్రలో రిత్విక్ కుమార్ దర్శకత్వంలో శశిధర్ నల్ల, విజయ్ కుమార్, సంతోష్ ఇమ్మడి మరియు రామిశెట్టి రాంబాబు గార్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం “టార్టాయిస్” (Tortoise).

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony2
2/16

ఈ చిత్రం ఈరోజు హైదరాబాద్ లో పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయింది.

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony3
3/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony4
4/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony5
5/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony6
6/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony7
7/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony8
8/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony9
9/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony10
10/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony11
11/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony12
12/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony13
13/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony14
14/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony15
15/16

Raj Tarun New Movie Tortoise Grand Pooja Ceremony16
16/16

# Tag
Raj Tarun Dhanya Balakrishna photo gallery Tollywood Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆది-నిక్కీ.. క్యూట్ రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

కెన్యాలోనే అనసూయ ఫ్యామిలీ.. మరిన్ని జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

'వారణాసి' బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా గోవా ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

నా సూపర్‌స్టార్ వీడే.. కొడుకు గురించి కాజల్ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

నా జీవితంలోని ఆల్‌రౌండర్‌కు హ్యాపీ బర్త్‌ డే: సూర్యకుమార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Shyamala FIRES on Karumuri Venkat Reddy Illegal Arrest 1
Video_icon

YSRCP Shyamala: ఎలాంటి నోటీసులు లేకుండా బెదిరించి అరెస్ట్ చేస్తారా?
Perni Nani Satires on TV5 Murthy Yellow Media Over CI Sathish News 2
Video_icon

Perni Nani: పంచనామా అవలేదు.ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయిందో లేదో!
Food Poison in Tribal Ashram School Koyyuru Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

Koyyuru: పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్.. ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఘోరాలు
YSRCP Legal Cell Manohar Reddy Fires on Chandrababu Govt Over Karumuri Arrest 4
Video_icon

వెంకట్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యుల ఫోన్లను లాక్కున్న పోలీసులు
One More Arrest In Delhi Terrorists Blast Case 5
Video_icon

Delhi Blast Case: ఉగ్రవాది ఉమరు సహకరించిన కీలక వ్యక్తి ఇతడే..
Advertisement