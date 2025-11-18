 ఆది-నిక్కీ.. క్యూట్ రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు) | Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆది-నిక్కీ.. క్యూట్ రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Nov 18 2025 9:10 PM | Updated on Nov 18 2025 9:41 PM

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos1
1/9

తమిళ హీరో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీళ్లిద్దరూ కలిసున్న కొన్ని క్యూట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos2
2/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos3
3/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos4
4/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos5
5/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos6
6/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos7
7/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos8
8/9

Nikki Galrani And Aadhi Cute Romantic Moments Photos9
9/9

# Tag
Nikki Galrani Aadhi Pinisetty cute Romantic moments Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆది-నిక్కీ.. క్యూట్ రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

కెన్యాలోనే అనసూయ ఫ్యామిలీ.. మరిన్ని జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

'వారణాసి' బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా గోవా ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

నా సూపర్‌స్టార్ వీడే.. కొడుకు గురించి కాజల్ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

నా జీవితంలోని ఆల్‌రౌండర్‌కు హ్యాపీ బర్త్‌ డే: సూర్యకుమార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Shyamala FIRES on Karumuri Venkat Reddy Illegal Arrest 1
Video_icon

YSRCP Shyamala: ఎలాంటి నోటీసులు లేకుండా బెదిరించి అరెస్ట్ చేస్తారా?
Perni Nani Satires on TV5 Murthy Yellow Media Over CI Sathish News 2
Video_icon

Perni Nani: పంచనామా అవలేదు.ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయిందో లేదో!
Food Poison in Tribal Ashram School Koyyuru Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

Koyyuru: పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్.. ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఘోరాలు
YSRCP Legal Cell Manohar Reddy Fires on Chandrababu Govt Over Karumuri Arrest 4
Video_icon

వెంకట్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యుల ఫోన్లను లాక్కున్న పోలీసులు
One More Arrest In Delhi Terrorists Blast Case 5
Video_icon

Delhi Blast Case: ఉగ్రవాది ఉమరు సహకరించిన కీలక వ్యక్తి ఇతడే..
Advertisement