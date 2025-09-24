1/23
ధడక్ తర్వాత జాన్వీకపూర్ , ఇషాన్ ఖట్టర్ నటించిన సినిమా ‘హోమ్బౌండ్’
సెప్టెంబర్ 26న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది
తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షోలో తమన్నా, ఖుషీ కపూర్,ట్వింకిల్ ఖన్నా,మలైకా అరోరా వంటి స్టార్స్ పాల్గొన్నారు
78వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పటికే ప్రదర్శించగా.. 9 నిమిషాల పాటు చప్పట్లు కొడుతూ చిత్ర యూనిట్ను ప్రశంసించారు
టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్-2025లోనూ దీన్ని ప్రదర్శించారు.
ఈ ఏడాది కేన్స్కు ఎంపికైన ఏకైక భారతీయ చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం.
ఈ మూవీని దర్శకులు నీరజ్ ఘైవాన్ తెరకెక్కించారు
