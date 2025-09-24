 జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు) | Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)

Sep 24 2025 10:47 AM | Updated on Sep 24 2025 11:33 AM

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound1
1/23

ధడక్‌ తర్వాత జాన్వీకపూర్ , ఇషాన్‌ ఖట్టర్‌ నటించిన సినిమా ‘హోమ్‌బౌండ్‌’

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound2
2/23

సెప్టెంబర్‌ 26న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound3
3/23

తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీమియర్‌ షోలో తమన్నా, ఖుషీ కపూర్,ట్వింకిల్ ఖన్నా,మలైకా అరోరా వంటి స్టార్స్‌ పాల్గొన్నారు

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound4
4/23

78వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పటికే ప్రదర్శించగా.. 9 నిమిషాల పాటు చప్పట్లు కొడుతూ చిత్ర యూనిట్‌ను ప్రశంసించారు

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound5
5/23

టొరంటో ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌-2025లోనూ దీన్ని ప్రదర్శించారు.

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound6
6/23

ఈ ఏడాది కేన్స్‌కు ఎంపికైన ఏకైక భారతీయ చిత్రం ఇదే కావడం విశేషం.

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound7
7/23

ఈ మూవీని దర్శకులు నీరజ్‌ ఘైవాన్‌ తెరకెక్కించారు

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound8
8/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound9
9/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound10
10/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound11
11/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound12
12/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound13
13/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound14
14/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound15
15/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound16
16/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound17
17/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound18
18/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound19
19/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound20
20/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound21
21/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound22
22/23

Janhvi Kapoor poses for photos during the premiere of the film Homebound23
23/23

# Tag
Janhvi Kapoor rhea chakraborty Vicky Kaushal malaika arora Karan Johar Tamannaah Bhatia Hrithik Roshan Bollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌
photo 4

మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ మొక్క చెల్లించుకున్న : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)

Video

View all
AP High Court Serious On Police Over YSRCP Activist Savindra Reddy Case 1
Video_icon

హైకోర్టుకే అబద్ధాలు చెప్పి అడ్డంగా దొరికి చివాట్లు తిన్న పోలీసులు
Victim Mattaiah Letter To Supreme Court On Chandrababu Vote For Note Case 2
Video_icon

అంతా చంద్రబాబే చేశాడు.. ఓటుకు నోటు కేసులో సంచలన విషయాలు
Another 7 Cholera And Diarrhea Cases In Mangalagiri Guntur 3
Video_icon

గుంటూరు జిల్లాలో విజృంభిస్తోన్న కలరా
Constable Over Action On Farmer In Urea Que Line 4
Video_icon

రైతులపై కానిస్టేబుల్‌ ఓవరాక్షన్
Uppada Fishermen Protest Against Chandrababu And Pawan Kalyan 5
Video_icon

మా ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ?.. పవన్ పై తిరగబడ్డ ఉప్పాడ మత్స్యకారులు
Advertisement