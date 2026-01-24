 నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు) | Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party | Sakshi
నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు)

Jan 24 2026 11:27 AM | Updated on Jan 24 2026 11:27 AM

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party1
పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌పై మొదట వెబ్‌ సిరీస్‌లు, షార్ట్‌ఫిల్మ్‌లను మాత్రమే నిర్మించిన నిహారిక

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party2
ఈ బ్యానర్‌లో 'కమిటీ కుర్రాళ్లు' పేరుతో తొలి సినిమాను ఆమె నిర్మించారు

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party3
ఈ సినిమాతో ఆమె 11 మందిని హీరోలుగా, నలుగురిని హీరోయిన్లుగా పరిచయం చేశారు

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party4
‘ఒక మనసు’తో హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయమైన నిహారిక ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party5
మంచు మనోజ్‌ హీరోగా వరుణ్‌ కోరుకొండ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘వాట్‌ ది ఫిష్‌’ చిత్రంలో నటిస్తున్న నిహారిక

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party6
నిర్మాతగా యువ హీరో సంగీత్ శోభన్‌తో 'రాకాస' అనే ప్రాజెక్ట్‌ను తెరకెక్కిస్తున్న నిహారిక

Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party7
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party8
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party9
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party10
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party11
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party12
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party13
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party14
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party15
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party16
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party17
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party18
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party19
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party20
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party21
Celebrity At Niharika Konidela Pink Elephant Pictures Party22
