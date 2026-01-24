నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు)

1/22
పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్పై మొదట వెబ్ సిరీస్లు, షార్ట్ఫిల్మ్లను మాత్రమే నిర్మించిన నిహారిక
2/22
ఈ బ్యానర్లో 'కమిటీ కుర్రాళ్లు' పేరుతో తొలి సినిమాను ఆమె నిర్మించారు
3/22
ఈ సినిమాతో ఆమె 11 మందిని హీరోలుగా, నలుగురిని హీరోయిన్లుగా పరిచయం చేశారు
4/22
‘ఒక మనసు’తో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయమైన నిహారిక ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు
5/22
మంచు మనోజ్ హీరోగా వరుణ్ కోరుకొండ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘వాట్ ది ఫిష్’ చిత్రంలో నటిస్తున్న నిహారిక
6/22
నిర్మాతగా యువ హీరో సంగీత్ శోభన్తో 'రాకాస' అనే ప్రాజెక్ట్ను తెరకెక్కిస్తున్న నిహారిక
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22
21/22
22/22