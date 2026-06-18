 హీరోయిన్ శ్రీదేవి ఇంట్లో శుభకార్యం (ఫొటోలు) | Actress sridevi vijayakumar sister Baby shower Photos | Sakshi
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హీరోయిన్ శ్రీదేవి ఇంట్లో శుభకార్యం (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 6:55 PM | Updated on Jun 18 2026 6:55 PM

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హీరోయిన్ శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగింది. ఈమె అక్క కూతురి సీమంతం రీసెంట్‌గా జరగ్గా ఇందులో ఫ్యామిలీ అంతా సందడి చేశారు.

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# Tag
Actress Sridevi Vijayakumar baby shower Photos
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