 ఆపిల్ ఫార్మ్‌లో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ (ఫొటోలు) | Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆపిల్ ఫార్మ్‌లో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ (ఫొటోలు)

Sep 30 2025 7:05 PM | Updated on Sep 30 2025 8:15 PM

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos1
1/14

ప్రస్తుతం ఫారిన్ ట్రిప్‌లో ఉన్న 'పెళ్లి చూపులు' రీతూ వర్మ.. ఆపిల్ ఫార్మ్‌లో పళ్లు కట్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos2
2/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos3
3/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos4
4/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos5
5/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos6
6/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos7
7/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos8
8/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos9
9/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos10
10/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos11
11/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos12
12/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos13
13/14

Actress Ritu Varma At Apple Farm Photos14
14/14

# Tag
Actress Ritu Varma Apple Farm 14 Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దసరా బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 2

ఆపిల్ ఫార్మ్‌లో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

నెలల కొడుకుతో రహస్య దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)
photo 5

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !

Video

View all
YSRCP Satish Reddy STRONG WARNING to Balakrishna Over Comments on YS Jagan 1
Video_icon

బ్లడ్ వేరు, బ్రీడ్ వేరా? బాలయ్యను ఏకిపారేసిన సతీష్ రెడ్డి
YSRCP SV Satish Reddy Shocking Facts On Kodela Siva Prasad Suicide 2
Video_icon

Satish Reddy: కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు నేను టీడీపీలోనే ఉన్న..
Massive Bomb Blast in Quetta 3
Video_icon

Quetta: క్వెట్టాలోని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా దాడి
Chandrababu and Pawan Conspiracy Due To Balakrishna Comments 4
Video_icon

అసెంబ్లీలో వైఎస్ జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు
Guntur YSRCP Leaders Sensational Comments On Chandrababu Govt Over Medical College Privatization Sakshi TV Live 3.02M subscribers Subscribe 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఆపకపోతే... అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందే కిరోసిన్ పోసుకుని
Advertisement