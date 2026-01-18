 హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ | Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ

Jan 18 2026 4:12 PM | Updated on Jan 18 2026 4:16 PM

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony1
1/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony2
2/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony3
3/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony4
4/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony5
5/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony6
6/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony7
7/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony8
8/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony9
9/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony10
10/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony11
11/12

Actress Nupur Sanon shared photos from her Haldi ceremony12
12/12

# Tag
Nupur Sanon Haldi Ceremony Actress Gallery Photos kriti sanon Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ
photo 2

హీరోయిన్‌ సంఘవి కూతురి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

2016లో అనసూయ ఎలా ఉందో చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 4

మేడారం సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

'యుఫోరియా' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
AR Rahman Gives Clarity Over His Comments On Chhaava Movie 1
Video_icon

నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన రెహమాన్
YSRCP Writes Letter To AP DGP Seeking Appointment 2
Video_icon

అపాయింట్ మెంట్ కోరుతూ ఏపీ డీజీపీకి MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి లేఖ
Cricket God Sachin Tendulkar Biography Video In Telugu 3
Video_icon

సచిన్ టెండుల్కర్ బయోగ్రఫీ
Accidents On Vijayawada Hyderabad Highway Due To Heavy Traffic Jam 4
Video_icon

హైవేపై ప్రమాదాలు..ఒకరు మృతి..
Europe And South America Formalize Worlds Largest Free Trade Zone 5
Video_icon

ట్రంప్ టారిఫ్.. షాక్ ఇచ్చిన యూరప్
Advertisement