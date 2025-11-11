 జీవితాన్ని మళ్లీ చూస్తున్నా.. నవీన్ చంద్ర పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు) | Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos | Sakshi
జీవితాన్ని మళ్లీ చూస్తున్నా.. నవీన్ చంద్ర పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)

Nov 11 2025 5:01 PM | Updated on Nov 11 2025 5:10 PM

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos1
1/7

కొడుకుని తీసుకుని బీచ్‌కి వెళ్లిన నటుడు నవీన్ చంద్ర.. ఎమోషనల్ అయిపోయాడు.

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos2
2/7

సముద్రాన్ని చూసి తన కొడుకు కేరింతలు కొడుతుంటే..

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos3
3/7

పిల్లాడి కళ్లతో తాను జీవితాన్ని మళ్లీ చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తోందని చెప్పుకొచ్చాడు.

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos4
4/7

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos5
5/7

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos6
6/7

Actor Naveen Chandra Melts Hearts Sharing Rare Family Moments On SOcial Media Photos7
7/7

# Tag
Naveen chandra melts hearts Sharing family moments Social Media Photos
