ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)

ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం)
విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తిలోని ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం), కేరళ శబరిమల తరహాలో నిర్మించిన ప్రసిద్ధ క్షేత్రం.
ఇక్కడ 2020లో పంచలోహాలతో చేసిన అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు.
ఇది పెందుర్తి-ఆనందపురం రోడ్డులో ఉంది మరియు మకర సంక్రాంతి సమయంలో ఇక్కడ భారీ రద్దీ ఉంటుంది, హంస వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
ప్రత్యేకత: శబరిమల తరహాలోనే 18 పవిత్ర మెట్లు ఉన్నాయి.
దీక్ష: అయ్యప్ప దీక్షాధారులు తమ దీక్షను ఇక్కడ విరమించుకుంటారు.
దర్శన సమయం: రాత్రి 8:30 వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది.
నియమాలు: శబరిమలలాగే ఇక్కడ కూడా పవిత్రత పాటిస్తారు, అయితే మహిళలకు ఇక్కడ ఎటువంటి వయోపరిమితులు లేవు.
