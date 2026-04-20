 ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)
ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం) ఎక్కడ ఉందో తెలుసా (ఫొటోలు)

Apr 20 2026 1:39 PM | Updated on Apr 20 2026 1:45 PM

విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తిలోని ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల (అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం), కేరళ శబరిమల తరహాలో నిర్మించిన ప్రసిద్ధ క్షేత్రం.

ఇక్కడ 2020లో పంచలోహాలతో చేసిన అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు.

ఇది పెందుర్తి-ఆనందపురం రోడ్డులో ఉంది మరియు మకర సంక్రాంతి సమయంలో ఇక్కడ భారీ రద్దీ ఉంటుంది, హంస వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.

ప్రత్యేకత: శబరిమల తరహాలోనే 18 పవిత్ర మెట్లు ఉన్నాయి.

దీక్ష: అయ్యప్ప దీక్షాధారులు తమ దీక్షను ఇక్కడ విరమించుకుంటారు.

దర్శన సమయం: రాత్రి 8:30 వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది.

నియమాలు: శబరిమలలాగే ఇక్కడ కూడా పవిత్రత పాటిస్తారు, అయితే మహిళలకు ఇక్కడ ఎటువంటి వయోపరిమితులు లేవు.

