తెలంగాణ : పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

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పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో ఆలయం
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ఈ ఆలయం తెలంగాణలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, వేములవాడ సమీపంలో ఉన్న నాంపల్లి గుట్ట అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
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ఇక్కడ కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద చుట్టచుట్టుకున్న పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో నిర్మితమైంది.
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ప్రత్యేకత : ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం పాము కడుపు భాగంలో సొరంగంలా ఉంటుంది. స్వామివారి విగ్రహాన్ని కొండపై ఉన్న సహజ సిద్ధమైన రాతిపై చెక్కారు.
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చరిత్ర : ఈ ఆలయానికి దాదాపు 600 ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని చెబుతారు.
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ప్రదేశం : వేములవాడకు దాదాపు 5-6 కి.మీ దూరంలో, కరీంనగర్ నుండి 32 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి కొండ దిగువ నుండి కొన్ని వందల మెట్లు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది.
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ప్రధాన దైవం: లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి.
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సమీపంలోని వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానాన్ని కూడా సందర్శించే భక్తులు, ఈ నాంపల్లి గుట్టను ఎక్కువగా దర్శిస్తుంటారు.
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