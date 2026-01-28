 ఏలూరు : వెళ్లి రావమ్మా..గంగానమ్మ (ఫొటోలు) | Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos, Devotees Offer Prayers As Sacred Goddess Procession Begins In City | Sakshi
ఏలూరు : వెళ్లి రావమ్మా..గంగానమ్మ (ఫొటోలు)

Jan 28 2026 9:00 AM | Updated on Jan 28 2026 9:12 AM

Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos1
ఏలూరు నగరం జనసాగరాన్ని తలపించింది. మూడు నెలల పాటు విశేష పూజలందుకున్న నగర ఇలవేల్పు, కొంగు బంగారం గంగానమ్మవారి జాతర భారీ ఊరేగింపులు జరిగాయి.

Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos2
నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మేడల వద్ద అమ్మవార్లకు నైవేద్యాలు, చీరలు, రవికలు, పసుపు, కుంకుమలను భక్తులు సమర్పించారు.

Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos3
అమ్మవార్ల ఊరేగింపును అత్యంత పవిత్ర కార్యంగా భక్తులు భావిస్తారు. ఒకే వేప చెట్టు నుంచి తీసిన కలపతో కొర్లబండిని తయారుచేయించి పంబలవారి రూపంలో అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టి యాత్ర ప్రారంభించారు. యాత్రలో అమ్మవారి అక్కాచెల్లెళ్లు కూడా వచ్చి చేరి కాలక్షేపం చేస్తారనే నమ్మకంతో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా పీటలు, కోలాటం కర్రలు కూడా ఏర్పాటుచేశారు.

Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos4
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos5
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos6
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos7
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos8
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos9
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos10
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos11
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos12
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos13
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos14
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos15
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos16
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos17
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos18
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos19
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos20
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos21
Eluru Ganganamma Jatara 2026 Photos22
eluru Eluru District ganganamma ganganamma temple jatara photo gallery
