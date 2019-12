ఇది సిగ్గు పడాల్సిన ఘటన: కోహ్లి

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ప్రియాంక రెడ్డి హత్యాచార ఘటనపై టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి స్పందించాడు. ఇది సభ్య సమాజం సిగ్గు పడాల్సిన ఘటన అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ‘హైదరాబాద్‌లో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఎంతో సిగ్గుచేటు. మనం బాధ్యత తీసుకొని ఇలాంటి అమానవీయ చర్యలకు ముగింపు పలకాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది’ అని విరాట్‌ ట్విటర్‌లో తెలిపాడు.

What happened in Hyderabad is absolutely shameful.

It's high time we as a society take charge and put an end to these inhumane tragedies.

— Virat Kohli (@imVkohli) November 30, 2019