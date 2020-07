ముంబై: బాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ ఆత్మ‌హ‌త్యపై గ‌త కొన్ని రోజులుగా బాలీవుడ్‌లో తీవ్రస్థాయిలో వివాదాలు నెల‌కొంటున్నాయి. ఇండ‌స్ట్రీలోని నెపోటిజం కార‌ణంగానే సుశాంత్ ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకున్నాడ‌ని బాలీవుడ్‌ క్వీన్‌ కంగ‌నా ర‌నౌత్ చేసిన వ్యాఖ్య‌ల అనంత‌రం ఈ వివాదం మరింత ముదిరింది. ఆమె ​వ్యాఖ్యలను పలువురు బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు ఖండిస్తుండ‌గా మ‌రికొంద‌రు ఆమెకు మ‌ద్ద‌తునిస్తున్నారు. తాజాగా ఆమెకు మ‌ద్ద‌తు ప‌లికే వారిలో బెంగాల్ క్రికెట‌ర్ కూడా చేరాడు. బ్యాట్స్‌మన్‌ మ‌నోజ్ కుమార్‌ తివారి ట్విట‌ర్ వేదిక‌గా కంగనాకు మద్దతు నిచ్చాడు. బుధవారం ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘భారతదేశం సుశాంత్ మృతికి కారణం తెలుసుకోవాల‌ని అనుకుంటోందని పేర్కొన్నాడు. (చదవండి: ‘నటించమని ఎవరూ బెదిరించలేదు కదా’)

#Kangana Vs rest will go on forever but let's hope d focus is not shifted to other subjects. Conveniently people woke up from sleep and started attacking #Kangana only after she came out openly. Y can't they keep their mouth shut if they cant support her #IndiaWantsSushantTruth

