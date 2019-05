న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధానిలో ఆప్‌, బీజేపీ పార్టీల మధ్య ప్రారంభమైన పాంప్లెట్ల వివాదం ఇప్పట్లో సద్దుమణిగేలా లేదు. ఆతిషి, గంభీర్‌ ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. పాంప్లెట్ల విషయంలో ఆప్‌ కావాలనే తన మీద అసత్య ఆరోపణలు చేస్తుందంటున్న గంభీర్‌.. కోర్టు ద్వారానే తేల్చుకుంటానని పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఈ వివాదంపై గంభీర్‌ మరోసారి స్పందించారు. ఈ పాంప్లెట్ల వ్యవహారంలో తన పాత్ర ఉందని నిరూపిస్తే.. బహిరంగంగా తనను తాను ఉరి తీసుకుంటానని పేర్కొన్నారు గంభీర్‌. ఒక వేళ అసత్యమని తేలీతే.. రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలి. ఇది మీకు సమ్మతమేనా కేజ్రీవాల్‌ అంటూ ట్విటర్‌ వేదికగా సవాల్‌ చేశారు గంభీర్‌. అంతేకాక తన మీద ఆప్‌ చేస్తోన్న ఆరోపణలు ఆధారాలు చూపించాలని.. లేదంటే పరువు నష్టం దావా వేస్తానని గంభీర్‌ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే.

Challenger Number 3 to @ArvindKejriwal and @aap. If he can prove that I have anything to do with this pamphlet filth, then I will hang myself in public. Otherwise @ArvindKejriwal should quit politics. Accepted?

— Chowkidar Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 10, 2019