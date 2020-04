ఈ చిత్రంలో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయి?

ఇటీవల సోషల్‌ మీడియాలో ఓ కొత్త గేమ్‌ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ఒక ఫోటోను షేర్‌ చేసి అందులో ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయో కనుక్కోవాలంటూ సవాల్‌ విసురుతున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ప్రజలంతా ఇంట్లోనే ఉండటంతో ఇలాంటి గేమ్‌లపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. మొదడుకు కొంచెం పని పెట్టి వాటిని వెతికి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఓ ఛాలెంజ్‌ మళ్లీ నెటిజన్ల ముందు చక్కర్లు కొడుతోంది. ఒక ఫ్రేమ్‌లో కొన్ని పులులకు సంబంధించిన ఫోటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ చిత్రంలో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయో కనుక్కోవాలని ఓ నెటిజన్‌ ప్రశ్నించాడు. బుధవారం పోస్ట్‌ చేసిన ఈఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. (కరోనా: కేరళలో నాలుగు నెలల చిన్నారి మృతి )

How Many Tigers You See In This Pic ? pic.twitter.com/GPOvxKYdRc

— EF Neer 🇮🇳 (@isharmaneer) April 22, 2020