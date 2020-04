Can anyone define ... What is Gamchha??? So answer is :- Gamchha is youngest sister of bath towels 😂😉 ... ये सुपरहिट innovative definition मिली आज बनारस से ... हमारे पापा जी से...😁😂😉 ... वो क्या है कि मेरे सारे सवाल पहले घर पर पहुँचते है उसके बाद ज़वाब मिलते हैं ... और उन जवाबों की analysis सहित synopsis तैयार होती है... और फ़िर उसपर theory के theorum😁... अजी वो क्या है कि ... गमछा हम बनारसियों के कंधों पर ज़रूर मिलेगा... अब तो अधिकारिक रूप से ... mask की जगह गमछा के इस्तेमाल पर मंज़ूरी मिल गयी है... यानि UP में mask की हाय तौबा भीड़ से थोड़ी राहत divert होगी गमछे की दुकानों पर... जब भी दुकान खुलेगी... लेक़िन एक बात और बता दे नैना के बनारस से बँगाल के #Safarnama में ... #GamchhaSaree भी आती है बँगाल में...😂 तो ज़नाब इतना समझ लें... हमारे बनारसी अंदाज़ को दूसरा प्रदेश क्या दूसरा देश भी अपनाता है...(बांग्लादेश saree) * Disclaimer :- इन परिस्थितियों में सिर्फ़ मुँह बनाकर रहने से बेहतर है सचेत सहज और सकुशल रहे #GamchhaChallenge #NainaBanarasi #Safarnama

A post shared by नैना बनारसी (@naina_banarasi) on Apr 11, 2020 at 9:12am PDT