హైదరాబాద్‌: కరోనా లాక్‌డౌన్ ఉండటంతో జనం పలు రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. కటింగ్, షేవింగ్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఆ మాటకొస్తే ఇదో ప్రధాన సమస్యగా మారింది. సామాన్యుడి నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు ఈ సమస్య కొనసాగుతూ ఉంది. అయితే స్వయంగా హెయిర్‌ కట్‌ చేసుకోవడమే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అని పలువురు సెలబ్రెటీలు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే విరాట్ కోహ్లీకి తన హార్ట్ బీట్ అనుష్క హెయిర్‌ కట్‌ చేయగా, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ స్వయంగా కటింగ్‌ చేసుకున్నాడు. వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అయ్యాయి.

తాజాగా టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ అండ్‌ ట్యాలెంటెడ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ తన తండ్రికి సోదరితో కలిసి స్వయంగా హెయిర్‌ కట్‌ చేశాడు. తన తండ్రిని స్టైలీష్‌ లుక్‌లోకి మార్చి అది వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ లాక్ డౌన్ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సందీప్ సరదాగా గడుపుతున్నాడు. గత రెండు నెలలుగా పూర్తిగా ఇంటికే పరిమితం అయిన సందీప్ లాక్ డౌన్ సడలించి షూటింగ్స్ కు అనుమతిస్తే తన ఎ1 ఎక్స్‌ప్రెస్ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు.

When my Sis & I decided to give my Dad a Haircut 😎

Amateur Editing by yours truly 🤟🏽#Haircut #Quarantine #BabySister #Dad pic.twitter.com/kSLjIBBn4I

— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) May 16, 2020