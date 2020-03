ప్రపంచ వ్యాప్తం​గా కరోనా వైరస్‌ కోరలు చాస్తుంది. దీంతో ఈ మహమ్మారి వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 21 రోజుల పాటు దేశమంతట లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధాని పిలుపు మేరకు సామాన్య ప్రజల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకూ ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. సెల్ఫ్‌ క్వారంటైన్‌లో ఉన్న సెలబ్రిటీలంతా ఇంట్లో వారు సరదాగా గడుపుతున్న వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. అలాగే సామాన్య ప్రజలు సైతం ఏం చేయాలో తోచక టిక్‌టాక్‌లు చేసుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. (‘ఫస్ట్‌ టైమ్‌ నెలకు 1000 రోజులు’)

Taking a break from the coronavirus can anybody tell me who the little girl is imitating??? pic.twitter.com/aKDB1TZJ7e

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 29, 2020