షూటింగ్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకున్న ‘మహర్షి’

‘భరత్‌ అనే నేను’ లాంటి సూపర్‌హిట్‌ తరువాత సూపర్‌స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు నటిస్తున్న చిత్రం ‘మహర్షి’. భారీ అంచనాల నడుమ తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్‌, పోస్టర్‌,సాంగ్స్‌తో హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేసింది. తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు చిత్రయూనిట్‌ ప్రకటించింది.

ఈ విషయమై మహేష్‌ బాబు ట్విట్టర్‌లో స్పందిస్తూ.. ఇంతటితో మహర్షి షూటింగ్‌ పూర్తయింది. ఇక మే 9న థియేటర్‌లో కలుసుకుందాం అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇక షూటింగ్‌ పూర్తయిన సందర్భంలో చిత్రయూనిట్‌ సంబరాలు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో​ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రానికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

With this... It's a wrap!!! See you in the cinemas on May 9th 😊😊😊#Maharshi #MaharshionMay9th https://t.co/ktlKfOJaX8

