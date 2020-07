‘ఇతరుల ఆనందం మా సొంతం’

लाकर थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर, हमने खुद को दूसरों से अलग बना लिया, लोग ढूंढते रहे मुस्कुराने का कारण, हमने दूसरों की खुशी को अपना बना लिया। ✨ #QuarantineThoughts

A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene) on Jul 14, 2020 at 6:29am PDT