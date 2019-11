పార్లే ఆగ్రో కంపెనీ తమ పాపులర్ ప్రొడక్ట్ యాపీ ఫిజ్ తన వినియోగదారులకు స్మార్ట్‌ఫోన్లను బహుమతిగా ఇస్తోంది. ప్రమోషన్‌లో బాగంగా నాలుగు శాంసంగ్‌ గెలాక్సీ 10 ప్లస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లను గ్రాండ్‌ప్రైజ్‌గా అందివ్వనుంది. నవంబరు 7 నుంచి 22 వరకు ఈ పోటీ అందుబాటులో ఉంటుంది.



పోటీలో పాల్గొనాలంటే..

కాగా దక్షిణ భారతంలో యాపీ ఫిజ్‌ ప్రచారకర్తగా ప్రముఖ తెలుగు సినీ నటుడు నందమూరి తారక రామారావు (జూనియర్‌ ఎన్‌టీఆర్‌) వ్యహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్‌టీఆర్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాలో ఈ కాంటెస్ట్‌ గురించి పోస్ట్‌ చేశారు. తన ప్రశ్నకు సమాధానాలు ఇచ్చి, బహుమతులు గెలుచుకోవచ్చని సూచించారు. దీంతో అటు యాపీ ఫిజ్‌ ఫ్యాన్స్‌, ఇటు యంగ్‌టైగర్‌ ఫ్యాన్స్‌ ట్విటర్‌లో ఇమేజ్‌లు, వీడియోలతో సందడి చేస్తున్నారు. పోటీకి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలకు '@iamappyfizz', '#ArtofFizz' హ్యాష్ ట్యాగ్ లను పరిశీలించాలి.

What is your favourite food that you'd like to pair with @iamappyfizz ? Let your friends on Twitter know and win cool stuff. Follow @iamappyfizz for more details #ArtofFizz pic.twitter.com/5zMxzS1Uae

