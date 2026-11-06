 వైభవంగా కొండయ్య స్వామి జన్మదిన వేడుకలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవంగా కొండయ్య స్వామి జన్మదిన వేడుకలు

Nov 6 2026 2:44 AM | Updated on Nov 6 2026 2:44 AM

మైదుకూరు : మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలోని ధరణి తిమ్మాయపల్లె వద్ద ఉన్న వూసయ్యగారి ఆశ్రమంలో గురువారం అవదూత కొండయ్య స్వామి 45వ జన్మదిన వేడుకలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కొండయ్య స్వామి శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో గురువారం ఉదయం నుంచే రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాల నుంచి శిష్యులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు. ఉదయం నుంచి పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించిన కొండయ్య స్వామి అనంతరం భక్తులకు దర్శనమిచ్చి ఆశీర్వదించారు. ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తీసుకొచ్చిన 45 కిలోలు ఉన్న ఆరు కేక్‌ల్లో ఒక దానిని మధ్యాహ్నం భక్త జన సందోహం మధ్య కట్‌ చేశారు. ఒక వైపు చెక్కభజన, మరో వైపు కోలాటం, పండరి భజనతో ఆశ్రమం అంతా కోలాహలంగా మారింది. ఆశ్రమంలో ఉదయం ఉంచి రాత్రి వరకు అన్న ప్రసాద వినియోగం చేశారు. కొండయ్య స్వామి జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా గురువారం రాత్రి ప్రదర్శించిన పౌరాణిక నాటకాలు అందరినీ అలరించాయి. . టెలివిజన్‌ కళాకారులచే జబర్దస్త్‌ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. శుక్రవారం ఆశ్రమం ఆవరణంలో వృషభరాజములకు రాష్ట్రస్థాయి బండలాడుగు పోటీలను నిర్వహించనున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల అనుపమ.. తాజా ఫొటోలు
photo 2

సింపుల్‌ లుక్స్‌లోనూ అదిపోయిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫోటోలు)
photo 3

రేపే ‘సీన్‌’ రిలీజ్‌.. నజ్రీయా నజీమ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 4

నగలతో నిండైన అందం.. కంగనా ట్రెడిషనల్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sai Dharam Tej Engagement 1
Video_icon

Sai Dharam Tej: ఘనంగా సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం..

Anchor Eshwar Shocking Comments On AP MPTC And ZPTC Election Polling 2
Video_icon

ఇలాంటి ఏలక్షన్ లు నెవ్వర్ బిఫోర్.. నెవ్వర్ ఆఫ్టర్...
YS Avinash Reddy Fires on Kutami Over Violence in Pulivendula 3
Video_icon

కూటమి అరాచకాలపై వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఫైర్
Mekapati Vikram Reddy Vs CI Gangadhar 4
Video_icon

నన్ను ఆపడానికి నువ్వు ఎవడివి? ఇచ్చిపడేసిన మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి
Heavy Floods To Amaravati Garam Garam Varthalu 5
Video_icon

చెరువుగా మారిన శంద్రబాబు రాజధాని!
Advertisement
 