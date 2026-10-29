చదువుతోపాటు క్రీడల్లో రాణించాలి

కొడంగల్ రూరల్: విద్యార్థులు చదువుతోపాటు క్రీడల్లో రాణించాలని మున్సిపల్ చైర్మన్ నందారం ప్రశాంత్కుమార్ అన్నారు. బుధవారం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో 70వ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ జిల్లా స్థాయి కబడ్డీ పోటీలను ప్రారంబించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. క్రీడలతో మానసిక, శారీరక ఉల్లాసం పొందవచ్చని తెలిపారు. నియోజకవర్గ విద్యార్థులు పోటీల్లో రాణించి జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఈ ప్రాంతానికి పేరు తేవాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ రాంరెడ్డి, జిల్లాలోని వివిధ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు, పీఈటీలు, పీడీలు, ఎన్సీసీ బృందం సభ్యులు, క్రీడాకారులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రశాంత్కుమార్