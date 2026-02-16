నేడు మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక

సాక్షి,హైదరాబాద్: నేడు తెలంగాణలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఛైర్మెన్, మేయర్ ఎన్నికలకు, మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్మన్, వైఎస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికకు ఎన్నికల సంఘం అధికారులకు ఏర్పాటు పూర్తి చేశారు. వైస్ చైర్మన్, డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక సైతం ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ చేసింది. ఉదయం పది గంటల వరకు పత్రాలు బి ఫామ్ అధికారులకు సడ్మిట్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆయా జిల్లాల్లో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, చైర్మన్,వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నికకు సమాయత్తమువుతున్నాయి. అవసరమైన సభ్యులు హాజరుకాకపోతే ఎంపిక కష్టమవుతున్న తరుణంలో క్యాంపు రాజకీయాలు షురూ అయ్యాయి.
మహబూబ్ నగర్:
నేడు మహబూబ్ నగర్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్,చైర్మన్,వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నిక
మహబూబ్ నగర్ కార్పోరేషన్లో కుదరని ఏకాభిప్రాయం
గంగరగోళంగా అభ్యర్దుల ఎంపిక
పదవి కోసం మైనార్టీల పట్టు
హంగ్ నేపద్యంలో గద్వాల,నారాయణ పేట,అమరచింతలో ఉత్కంఠత
క్యాంపుల నుంచి నేరుగా సమావేశలకు గెలిచిన అభ్యర్దులు
ఖమ్మం..
మున్సిపల్ పాలకవర్గ ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి
కౌన్సిలర్ల ప్రమాణం తర్వాత చైర్మన్ ,వైస్ చైర్మన్ల ఎన్నిక
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఏడు మున్సిపాలిటీలు కాంగ్రెస్కే
చైర్మన్ ,వైస్ చైర్మన్ పదవులకు తీవ్ర పోటీ..
నేడు పేర్లు ప్రకటించనున్న ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొండ సురేఖ
కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ మేయర్ పీఠం విషయంలో సిపిఐ ,కాంగ్రెస్ల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం
మొదటి రెండున్నర ఏళ్ళు సీపీఐకి మేయర్..కాంగ్రెస్కు డిప్యూటీ మేయర్
తర్వాత రెండున్నర ఏళ్ళు కాంగ్రెస్కు మేయర్ సీపీఐకి డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు పంచుకునే విధంగా అంగీకారం
ప్రస్తుతం కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లో60 డివిజన్లో పార్టీల వారీగా గెలిచిన స్థానాలు
కాంగ్రెస్ 22, సిపిఐ 22 ,బి ఆర్ ఎస్ 8, బిజెపి 1, సిపిఎం 1, ఇతరులు 6చోట్ల గెలుపొందారు
ఇందులో ఐదుగురు స్వతంత్రులు నిన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరిక
జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కాంగ్రెస్తో నడవాలని నిర్ణయించుకున్న సీపీఐ
అంతకుముందు కొత్తగూడెంలో హంగ్ వచ్చిన నేపద్యంలో సిపిఐకి బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపిన బీఆర్ఎస్
నిజమాబాద్ జిల్లా:
నేడు జిల్లాలో పీసీసీ అధ్యకుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు సీతక్క, ఉత్తమ్ పర్యటన
నిజమాబాద్ మేయర్ ఎన్నికలో ఎక్స్ అఫిషియో గా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్
మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలను పర్యవేక్షించనున్న మంత్రులు.
నల్లగొండ జిల్లా:
ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో 17 మున్సిపాలిటీలు, ఒక కార్పొరేషన్లో కొలువుదీరనున్న పాలకవర్గాలు
ఉదయం 10 గంటలకు సమావేశం. అనంతరం సభ్యుల ప్రమాణం
క్యాంపుల నుంచి నేరుగా సమావేశానికి కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు
పలు మున్సిపాలిటీల్లో ఇంకా చైర్మన్, వైఎస్ చైర్మన్ ఎవరో రాని స్పష్టత
నల్లగొండ మేయర్ గా ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న బుర్రి చైతన్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి.
ఇక్కడ డిప్యూటీ మేయర్ గా మైనార్టీ, బీసీ వర్గాలకు అవకాశం
దేవరకొండ చైర్ పర్సన్ గా పున్నా శైలజకు అవకాశం?
హాలియా చైర్మన్ గా చింతల చంద్రారెడ్డి
నందికొండ చైర్ పర్సన్గా మానసస్వర్ణ
మిర్యాలగూడ నుంచి పోటీలో నలుగురు
చండూరు చైర్మన్గా కోడిశ్రీనివాస్
చిట్యాల చైర్ పర్సన్గా పందిరి గీతకు అవకాశం
నేరేడుచర్ల మున్సిపల్ చైర్మన్గా కొణతం చిన వెంకటరెడ్డి. వైస్ చైర్మన్గా నూకల సందీప్ రెడ్డి
కోదాడ చైర్ పర్సన్ విషయంలో స్పష్టత కరువు. పోటీలో ఐదుగురు
సూర్యాపేట చైర్ పర్సన్గా మొరిశెట్టి నివేదిత
తిరుమలగిరి చైర్మన్ గా బీఆర్ఎస్ కు చెందిన రుఘునందన్ రెడ్డి
హుజూర్నగర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ విషయంలో స్పష్టత కరువు.
భువనగిరి చైర్ పర్సన్ గా గంజి శ్రీవాణి, బర్రె పూజిత, పోతంశెట్టి మంజులలో ఒకరికి అవకాశం
చౌటుప్పల్ చైర్ పర్సన్ విషయంలో స్పష్టత కరువు
మోత్కూరు చైర్ పర్సన్ కోసం ముగ్గురు పోటీ
ఆలేరు చైర్ పర్సన్ పోటీలో ఇద్దరు
యాదగిరిగుట్ట చైర్ పర్సన్ గా వాణి ఎంపిక దాదాపు ఖరారే
పోచంపల్లి చైర్మన్ గా తడక వెంకటేష్ కు అవకాశం