సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రసవం కోసం ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చేరిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్‌ దురిశెట్టి అనుదీప్‌ సతీమణి మాధవి పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో ఇటీవల వైద్యసేవలు మెరుగవగా.. ప్రజల్లో మరింత నమ్మకం కలిగించేందుకు కలెక్టర్‌ తన సతీమణిని చేర్పించారని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మాధవికి అభినందనలు తెలపడమే కాక ఆమె చేసిన పనిని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు హరీశ్‌రావు ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘భద్రాద్రి కలెక్టర్‌, ఆయన భార్యకు అభినందనల. తల్లిబిడ్డలిద్దరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సీఎం కేసీఆర్‌ గారి సమర్ధవంతమైన నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వైద్య మౌలిక సదుపాయాలు ప్రజల మొదటి ఎంపికగా ఎలా నిరూపించబడ్డాయో చూడడం మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది’’ అంటూ హరీశ్‌రావు ట్వీట్‌ చేశారు.

Warmest Congratulations to @Collector_BDD & his wife. I hope both the mother & the child are doing well. It gives us immense pride to see how under the able leadership of CM KCR Garu, state medical infrastructure has proven to be the first choice of people. https://t.co/H7jN2ldMZi

— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) November 10, 2021