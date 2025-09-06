హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (టీపీసీసీ) తమ లీగల్, హ్యూమన్ రైట్స్ & ఆర్టీఐ విభాగంలో కీలక నియామకం చేపట్టింది. ఈ విభాగానికి కోఆర్డినేటర్గా శశాంక్ పసుపులేటి ని నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నియామకం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ నియామకాన్ని ధృవీకరిస్తూ టీపీసీసీ లీగల్, హ్యూమన్ రైట్స్ & ఆర్టీఐ విభాగం ఛైర్మన్ పొన్నం అశోక్ గౌడ్ ఒక లేఖను విడుదల చేశారు. శశాంక్ నియామకంతో న్యాయం, పారదర్శకత, బాధ్యతా సూత్రాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ దృష్టిని ముందుకు తీసుకువెళ్లడంలో శశాంక్ గారి పాత్ర కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
శశాంక్ పసుపులేటి మాట్లాడుతూ, మహిళల భద్రత, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ, ఆర్టీఐ అవగాహన పెంపొందించడం కోసం తాను కృషి చేస్తానని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ నియామకానికి సహకరించిన టీపీసీసీ నాయకత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా డాక్టర్ కోట నీలిమ, పొన్నం అశోక్ గౌడ్ తమకు సరైన మార్గదర్శనం చేస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
పొన్నం అశోక్ గౌడ్ కూడా శశాంక్ను అంకితభావం కలిగిన యువ నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను యువతకు చేరువ చేయడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ప్రశంసించారు. ఈ నియామకం టీపీసీసీ లీగల్ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.