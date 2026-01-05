 ‘హరీష్ రావుపై ఎఫ్ఐఆర్‌ కొట్టివేత సరికాదు’ | Phone Tapping Case Hearing Supreme Court Jan 5th News Updates | Sakshi
‘హరీష్ రావుపై ఎఫ్ఐఆర్‌ కొట్టివేత సరికాదు’

Jan 5 2026 9:30 AM | Updated on Jan 5 2026 10:14 AM

Phone Tapping Case Hearing Supreme Court Jan 5th News Updates

సాక్షి, ఢిల్లీ: సుప్రీం కోర్టు ముందుకు నేడు ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు విచారణకు రానుంది. మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు సంబంధిత పిటిషన్‌ను జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయన్ ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ జరపనుంది. 

బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో హరీష్ రావు ఆదేశాలతో పోలీసు ఉన్నతాధికారి రాధా కిషన్ రావు తన ఫోన్ టాప్ చేశారని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి చక్రధర్ గౌడ్ గతంలో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు కాగా.. దానిని కొట్టేయాలని హరీష్‌రావు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే.. ఆ  ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. హరీష్‌రావుపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టివేయడం సరికాదంటూ ఆ తీర్పును తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో సవాల్‌ చేయగా.. ఇవాళ విచారణ జరగనుంది.

నవీన్‌రావును కలవనున్న హరీష్‌!
ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సిట్‌ బృందం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్‌రావును సుదీర్ఘంగా విచారించిన సంగతి తెలిసిందే. సుమారు 9 గంటల పాటు సాగిన విచారణలో గతంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి సమకూరిన ఎలక్టోరల్ బాండ్ల అంశం, ఆ పార్టీ నేతలతో ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. నవీన్‌రావు వాంగ్మూలం ఆధారంగా కీలక వ్యక్తులను విచారించే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే.. ఇవాళ నవీన్‌రావుతో హరీష్‌రావు భేటీ అవుతారని, విచారణ వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

