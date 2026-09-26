 ‘10 లక్షల ఎకరాలకు ఆయిల్‌పామ్ సాగు లక్ష్యం’ | Minister Tummala Nageswara Rao on oil palm cultivation | Sakshi
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‘10 లక్షల ఎకరాలకు ఆయిల్‌పామ్ సాగు లక్ష్యం’

Sep 26 2026 9:15 PM | Updated on Sep 26 2026 9:17 PM

Minister Tummala Nageswara Rao on oil palm cultivation
  • ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తరణకు అనుగుణంగా ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి: మంత్రి తుమ్మల
  • రైతులకు సమీపంలోనే ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలు.. రవాణా భారం తగ్గేలా చర్యలు

నర్మెట్ట(సిద్దిపేట జిల్లా):  తెలంగాణలో ఆయిల్‌పామ్ సాగును పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడంతో పాటు, రైతులకు పంటకు సంబంధించిన అన్ని రకాల మౌలిక వసతులను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. రానున్న మూడు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలో ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తీర్ణాన్ని 10 లక్షల ఎకరాలకు తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు.

సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూర్ మండలం నర్మెట్ట గ్రామంలోని ఆయిల్‌పామ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌ను శనివారం మంత్రి శ్రీ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి హైమావతి గారితో కలిసి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లాంట్‌లో జరుగుతున్న FFB (Fresh Fruit Bunches) సేకరణ, రవాణా, ప్రాసెసింగ్, నీటి లభ్యత, ప్లాంట్ నిర్వహణ, రైతులకు అందుతున్న సేవలపై అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

70 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఎఫ్‌ఎఫ్‌బీ ప్రాసెసింగ్...
నర్మెట్ట ఆయిల్‌పామ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 70,000 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా FFBను ప్రాసెస్ చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రస్తుతం 30 TPH సామర్థ్యంతో ప్లాంట్ పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేస్తోందని చెప్పారు.

ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తీర్ణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్‌లో FFB ఉత్పత్తి కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని, అందుకు అనుగుణంగా ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నర్మెట్ట ప్లాంట్‌ను భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా 120 TPH వరకు విస్తరించుకునే అవకాశం ఉండటం ప్రయోజనకరమన్నారు.

రైతులకు సమీపంలోనే ప్రాసెసింగ్ సదుపాయం...
రైతులు పండించిన ఆయిల్‌పామ్ FFBను దూర ప్రాంతాలకు తరలించాల్సిన అవసరం లేకుండా, సమీపంలోనే ప్రాసెసింగ్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉండటం ఎంతో ప్రయోజనకరమని మంత్రి అన్నారు.

FFBను కోత అనంతరం సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌కు తరలించడం ద్వారా నాణ్యతను కాపాడుకోవచ్చని తెలిపారు. రవాణా దూరం, సమయం తగ్గడంతో రైతులకు రవాణా పరంగా కూడా సౌలభ్యం కలుగుతుందని చెప్పారు.

ఆయిల్‌పామ్ రైతులకు సమీపంలోనే ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని, సాగు విస్తరణకు అనుగుణంగా ప్రాసెసింగ్ మౌలిక వసతులను కూడా విస్తరిస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ఆయిల్‌పామ్ రైతులతో మంత్రి ముఖాముఖి...
ఈ సందర్భంగా సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన ఆయిల్‌పామ్ రైతులతో మంత్రి ముఖాముఖిగా మాట్లాడారు. రైతుల తోటల నిర్వహణ, దిగుబడులు, కోతలు, FFB సేకరణ, రవాణా, ప్రాసెసింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

నంగునూర్ మండలం నంగునూర్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ మడప ఎల్లారెడ్డి 5 ఎకరాల్లో 60 టన్నుల దిగుబడి సాధించినట్లు తెలిపారు. మైసంపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీ ఓరుగంటి రాజిరెడ్డి 3 ఎకరాల్లో 32.5 టన్నులు, కోహెడ మండలం వెంకటేశ్వరపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీ పిన్‌రెడ్డి రాజిరెడ్డి 2.5 ఎకరాల్లో 9.6 టన్నులు, హుస్నాబాద్ మండలం కూచినపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీ బాపు రెడ్డి 3 ఎకరాల్లో 17 టన్నుల దిగుబడి సాధించినట్లు వివరించారు.

నలుగురు రైతులు కలిపి 13.5 ఎకరాల్లో 119.1 టన్నుల దిగుబడి సాధించినట్లు తెలిపారు. రైతుల అనుభవాలను మంత్రి ఆసక్తిగా విని, ఆయిల్‌పామ్ తోటల్లో శాస్త్రీయ పద్ధతులు, సరైన నీటి యాజమాన్యం, సమయానుకూలంగా కోతలు, తగిన పంట నిర్వహణ పాటించడం ద్వారా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని సూచించారు.

రైతులు తమకు ఎదురవుతున్న సమస్యలు, అవసరమైన సౌకర్యాలు, భవిష్యత్‌లో ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తరణకు సంబంధించిన అంశాలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

మూడు సంవత్సరాల్లో 10 లక్షల ఎకరాలకు ఆయిల్‌పామ్...
రాష్ట్రంలో ఆయిల్‌పామ్ సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణం, భూములు, నీటి వనరులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో సాగును మరింత ప్రోత్సహిస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు.

రానున్న మూడు సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తీర్ణాన్ని 10 లక్షల ఎకరాలకు తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని చెప్పారు. సాగు విస్తీర్ణం పెరిగే కొద్దీ FFB ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుందని, అందుకు అనుగుణంగా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు, రవాణా, ఇతర మౌలిక వసతులను కూడా అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

రైతులను ఆయిల్‌పామ్ సాగు వైపు ప్రోత్సహించడంతో పాటు, వారు పండించిన పంటను సకాలంలో ప్రాసెసింగ్ చేయించుకునేలా అవసరమైన సదుపాయాలను కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

నర్మెట్ట ప్లాంట్‌కు నీటి లభ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి...
నర్మెట్ట ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌కు అవసరమైన నీటి లభ్యతపై మంత్రి ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. ప్రస్తుతం వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్లాంట్‌కు నీటి కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

నర్మెట్ట ప్లాంట్‌కు అవసరమైన నీటిని థపాస్పల్లి రిజర్వాయర్, రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్‌ల నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అంశంపై చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు.

ప్లాంట్‌కు నిరంతరంగా నీరు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం ద్వారా FFB ప్రాసెసింగ్‌కు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిర్వహించవచ్చని, రైతుల నుంచి వచ్చే పంటను సకాలంలో ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇది దోహదపడుతుందని మంత్రి అన్నారు.

ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తరణతో రైతులకు కొత్త అవకాశాలు...
తెలంగాణలో ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తరణ ద్వారా రైతులకు దీర్ఘకాలికంగా మంచి అవకాశాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని మంత్రి తెలిపారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఆయిల్‌పామ్ సాగు గణనీయంగా విస్తరించిందని, రానున్న రోజుల్లో మరింత విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు.

 

ఆయిల్‌పామ్ సాగు విస్తరించే ప్రాంతాల్లో రైతులకు సమీపంలోనే FFB ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. రైతుల పంటకు మార్కెట్, రవాణా, ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యాలు సమర్థవంతంగా అందుబాటులో ఉంటేనే ఆయిల్‌పామ్ సాగు మరింత వేగంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంటుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా FFB సేకరణ, ప్రాసెసింగ్...
రైతుల నుంచి FFB సేకరణ నుంచి ప్లాంట్‌కు రవాణా, ప్రాసెసింగ్ వరకు ప్రతి దశలో సమర్థవంతమైన వ్యవస్థ ఉండాలని మంత్రి అధికారులకు సూచించారు.

రైతులు పండించిన పంటను సకాలంలో ప్లాంట్‌కు తరలించి, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ప్రాసెసింగ్ చేయాలని ఆదేశించారు. రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక సహాయం, రవాణా సౌకర్యం, ప్రాసెసింగ్‌కు సంబంధించిన సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

 

నర్మెట్ట ప్లాంట్‌ను పరిశీలించిన సందర్భంగా FFB సేకరణ, రోజువారీ ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం, ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రాసెసింగ్, నీటి లభ్యత, ప్లాంట్ నిర్వహణ, భవిష్యత్‌లో పెరగనున్న FFB ఉత్పత్తికి అనుగుణంగా సామర్థ్యాన్ని పెంచే అంశాలపై మంత్రి, జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, TG OIL FED అధికారులు, ఆయిల్‌పామ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ అధికారులు, సిబ్బంది, ఆయిల్‌పామ్ రైతులు, మీడియా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

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