 తెలంగాణ మాజీ డీజీపీ అంజనీ కుమార్‌కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం | Former Telangana DGP Anjani Kumar Honored With Lifetime Achievement Award | Sakshi
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తెలంగాణ మాజీ డీజీపీ అంజనీ కుమార్‌కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం

Aug 31 2026 8:37 PM | Updated on Aug 31 2026 9:00 PM

Former Telangana DGP Anjani Kumar receives Lifetime Achievement Award

హైదరాబాద్: తెలంగాణ మాజీ డీజీపీ అంజనీ కుమార్‌కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం లభించింది. డెహ్రాడూన్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయనకు ఉత్తరాఖండ్ గవర్నర్, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్‌) గుర్మీత్ సింగ్ ఈ పురస్కారాన్ని అందించారు. తన కెరీర్‌లో అంజనీ కుమార్‌ పోలీసు శాఖలో పలు కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ప్రజా సేవ, పోలీసు శాఖకు ఆయన అందించిన సుదీర్ఘ, విశిష్ట సేవలను గుర్తిస్తూ జీవిత సాఫల్య పురస్కారాన్ని అందించారు.

ఈ పురస్కారం అందుకున్న ముగ్గురు సీనియర్ సివిల్, పోలీసు సేవల అధికారుల్లో అంజనీ కుమార్ ఒకరు. ఉత్తరాఖండ్‌కు చెందిన ఐఎఫ్‌ఎస్ అధికారి సమీర్ సిన్హా, కర్ణాటకకు చెందిన ఐఎఫ్‌ఎస్ అధికారి మీనాక్షి నేగి కూడా ఈ పురస్కారాలు అందుకున్నారు.

1990 బ్యాచ్‌కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి అంజనీ కుమార్ తన కెరీర్‌ను అప్పటి వరంగల్ జిల్లాలోని జనగాంలో అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్‌గా ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్‌ సహా పలు కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అనంతరం నిజామాబాద్, గుంటూరు రేంజ్‌ల డీఐజీగా, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెల్ డీఐజీగా, గ్రేహౌండ్స్ ఐజీపీగా సీనియర్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కేంద్ర సర్వీసు డిప్యుటేషన్‌పై సీఐఎస్ఎఫ్‌లో కూడా పనిచేశారు.

ఆయన కెరీర్‌లో 1998-99లో బోస్నియాలో ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ పోలీసు టాస్క్‌ఫోర్స్‌లో పనిచేసిన కాలం ముఖ్యమైనది. అక్కడ ఆయన అందించిన సేవలకు రెండుసార్లు ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి పతకం లభించింది. విశిష్ట సేవలకు ఇండియన్ పోలీస్ మెడల్, విశిష్ట సేవలకు రాష్ట్రపతి పోలీస్ మెడల్, అంతర్గత భద్రత, తీవ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో ఆయన చేసిన కృషికి అంతరిక్ సురక్షా మెడల్ కూడా అందుకున్నారు.

అంజనీ కుమార్ మార్చి 2018 నుంచి డిసెంబర్ 2021 వరకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌గా పనిచేశారు. నగరంలో పోలీసింగ్, ప్రజా భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అనంతరం అవినీతి నిరోధక బ్యూరోకు నేతృత్వం వహించారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ డీజీపీగా పనిచేశారు. పోలీసింగ్, అంతర్గత భద్రత, తీవ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు, పరిపాలనలో అనుభవం ఉన్న అంజనీ కుమార్ కెరీర్ మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగింది. రాష్ట్ర, కేంద్ర, అంతర్జాతీయ స్థాయుల్లో ఆయన వివిధ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 

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