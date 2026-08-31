కూతురి చదువు కోసం చీరలో, చెప్పులు లేకుండా పరిగెత్తిన మహిళ

ముంబై: పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఏం చేయడానికైనా వెనుకాడదు తల్లి. మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాకు చెందిన అంబాజోగైకి చెందిన 47 ఏళ్ల మహిళ రామాబాయి రణ్వీర్ కూడా అటువంటి తల్లే. పిల్లల చదువు కోసం చీర ధరించి, చెప్పులు లేకుండా పరుగెత్తిన రామాబాయి మారథాన్లో విజయం సాధించారు.
బూట్లు, ట్రాక్సూట్లు ధరించి పోటీలో పాల్గొన్న పలువురు యువకులను వెనక్కి నెట్టి ఆమె గెలిచారు. భారతీయ శిక్షణ ప్రసారక సంస్థకు చెందిన ఖోలేశ్వర్ విద్యా సముదాయంలో అమృత మహోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ‘అమృత్ దౌడ్’లో ఆమె పాల్గొన్నారు. రేసులో విజయం సాధించి రూ.3,000 నగదు బహుమతి అందుకున్నారు. ఆ మొత్తాన్ని తన కూతురి చదువుకు ఉపయోగించాలని ఆమె భావిస్తున్నారు.
అంబాజోగైలో ఈ మారథాన్ నిర్వహించారు. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ చౌక్ నుంచి ప్రారంభమైన పరుగు భాగ్యనగర్ చౌక్ వద్ద ముగిసింది. ఈ పోటీలో స్థానిక యువతీ యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రామాబాయి సాధారణ చీర, చెప్పులు ధరించి పోటీ ప్రదేశానికి వచ్చారు. సాధారణంగా ఒక పోటీదారుగా ఆమె రేసులో చేరారు. చివరికి తానే విజేతగా నిలుస్తారని అప్పటికి ఎలాంటి సూచన కనిపించలేదు.
రేసు ప్రారంభమైనప్పుడు ఆమె పట్టుదలతో పరుగెత్తారు. అయితే పరుగులో ఆమె చెప్పులు జారిపోయాయి. అయినా ఆగిపోకుండా ఆమె చెప్పులు విప్పి చేతిలో పట్టుకుని, చెప్పులు లేకుండానే పరుగును కొనసాగించారు. రోడ్డుపై చెప్పులు లేకుండా పరిగెత్తడం, రాళ్లు ఎదురుకావడం, పరుగెత్తుతూనే చీరను సర్దుకోవడం వంటి సవాళ్లు ఎదురైనా ఆమె ముగింపు రేఖను చేరడంపైనే దృష్టి పెట్టారు. ఆమె పట్టుదలతో యువ పోటీదారులను వెనక్కి నెట్టి ముందుకు సాగారు.
ఆమె అందరికంటే ముందుగా ముగింపు రేఖను దాటి మారథాన్లో విజయం సాధించారు. ఆమె పట్టుదల, తన కూతుళ్ల చదువు పట్ల అంకితభావానికి ప్రేక్షకులు, నిర్వాహకులు భావోద్వేగానికి లోనై చప్పట్లతో అభినందించారు. రూ.3,000 బహుమతి మొత్తాన్ని తన కూతురి చదువుకు ఉపయోగించనున్నారు.