 మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. స్థానికుల్లో భయభ్రాంతులు | Massive Fire Accident In Hyderabad Mailardevpally As Flames Spread Across Nearby Industrial Units In Katedan, Check Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. స్థానికుల్లో భయభ్రాంతులు

Nov 8 2026 6:14 PM | Updated on Nov 8 2026 6:36 PM

fire accident in hyderabad Mailardevrampalle

హైదరాబాద్‌: మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. కాటేదాన్‌లోని ఓ పరిశ్రమలో మంటలు చెలరెగాయి. క్షణాల్లోనే పక్కనే ఉన్న ప్లైవుడ్ పరిశ్రమకు వ్యాపించాయి. ప్లై వుడ్ కావడంతో క్షణాల్లో అంటుకున్న మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. మంటలకు తోడు నల్లటిపొగ దట్టంగా వ్యాపించింది. స్థానికులు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యారు.

ఒక్కసారిగా భయభ్రాంతులకు గురైన స్ధానికులు. ఇండ్లలో నుండి బయటికి పరుగులు తీశారు. హుటాహుటిన ఘటనస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్ధానిక పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. మూడు ఫైర్‌ ఇంజన్ల సాయంతో మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది. అక్కడి పరిశ్రమలకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి వేళ.. అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 2

జాన్వీ ప్లాన్ చేసిన ఖుషి కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 4

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)
photo 5

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Grand Victory In Bhattugudem ZPTC Election 1
Video_icon

బుట్టాయిగూడెంలో ఘనంగా YSRCP విజయోత్సవ ర్యాలీ
YSRCP Grand Victory In AP Local Elections 2
Video_icon

రిగ్గింగ్ చేసినా.. తగ్గేదేలే... Jagan దెబ్బకు టీడీపీ విలవిల

YSRCP Candidate Victory In Chandragiri Tirupati 3
Video_icon

6 సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా YSRCP అభ్యర్థిదే విజయం
Google Voluntary Exit Offers For Employees 4
Video_icon

మైక్రోసాఫ్ట్ దారిలో GOOGLE.. భారత్ లో ఎగ్జిట్ ఆఫర్?
Rajinikanth Jailer 2 OTT Release Date Confirmed 5
Video_icon

ఓటీటీలోకి జైలర్ 2.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
Advertisement
 