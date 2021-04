సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌ రావుకు కరోనా పాజిటివ్‌ రావడం సంచలనం రేపింది. కేసీఆర్‌కు పాజిటివ్‌ రావడంతో ప్రముఖులంతా షాక్‌కు గురయ్యారు. సీఎం కేసీఆర్‌ తనయుడు, మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు‌, కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. గవర్నర్‌ తమిళి సై సౌందరరాజన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. దాంతో పాటు సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగ ప్రముఖులు కేసీఆర్‌కు కరోనా సోకడంపై ఆరా తీశారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజల ఆశీర్వాదాలతో, దేవుడి దీవెనలతో కేసీఆర్ గారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పలువురు ట్వీట్లు, సందేశాలు పంపారు.

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు, హీరోలు నాగశౌర్య, సుధీర్‌బాబు, గోపిచంద్‌ మలినేని, ఎస్‌ఎస్‌ థమన్‌, శ్రీను వైట్ల, కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్‌ మాణిక్కం ఠాగూర్‌, అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ, మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్‌ సింగ్‌, కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి యడియూరప్ప, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఎమ్మెల్యేలు సీతక్క, రాజాసింగ్‌, డాక్టర్‌ సంగీతారెడ్డి, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి, బీజేపీ నేతలు పి.మురళీధర్‌ రావు, బండి సంజయ్‌ కుమార్‌, కె.లక్ష్మణ్‌ తదితరులు కేసీఆర్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

‘సీఎం కేసీఆర్ గారికి స్వల్ప లక్షణాలతో కోవిడ్ పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది. వైద్యుల సలహా మేరకు హోం ఐసోలేషన్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాదాలతో, దేవుడి దీవెనలతో కేసీఆర్ గారు త్వరగా

కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.’ - కల్వకుంట్ల కవిత



Hon’ble CM KCR Garu has tested positive for COVID with mild symptoms. He is currently isolated & being monitored by doctors

Been receiving a lot of messages with concern for his well-being. He is a gritty man & a fighter. Am sure he will recover soon with all of your prayers 🙏

— KTR (@KTRTRS) April 19, 2021