తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ బర్త్‌డే నేడు(ఫిబ్రవరి 17). ఈ సందర్భంగా ఆయనకు టాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు హీరోలు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ట్విటర్‌ వేదికగా కేసీఆర్‌కు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపారు. ‘ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీరు సుదీర్ఘమైన, ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలి’ అని చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశారు.

Wishing our beloved Chief Minister Shri.KCR garu a very Happy Birthday !! May you have a long, healthy and blessed life Sir! 🙏 Many Many Happy Returns! 💐💐 @TelanganaCMO

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 17, 2023