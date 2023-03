వుమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో భాగంగా యూపీ వారియర్జ్‌తో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌తో మెరిసింది. క్యాచ్‌ తీసుకుంటుందని ఎవరు ఊహించని రీతిలో హర్మన్‌ అందుకోవడంతో వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

విషయంలోకి వెళితే.. యూపీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలో ఇన్నింగ్స్‌ రెండో ఓవర్‌లో హేలీ మాథ్యూస్‌ తొలి బంతిని ఔట్‌సైడ్‌ ఆఫ్‌స్టంప్‌ దిశగా వేసింది. దేవికా డ్రైవ్‌ ఆడే నేపథ్యంలో బంతి బ్యాట్‌ ఎడ్జ్‌కు తగిలి వెనక్కి వెళ్లింది. ఇక్కడే హర్మన్‌ అద్భుతంగా డైవ్‌ చేసి ఒంటిచేత్తో స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌ తీసుకుంది. కాస్త పట్టు తప్పినా బంతి చేజారిపోయేదే. అందుకే క్యాచ్‌ అందుకోగానే హర్మన్‌ కూడా చాలాసేపు బంతిని తన చేతితో పట్టుకొని గ్రౌండ్‌లో తిరిగింది.

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే ఉత్కంఠ పోరులో యూపీ వారియర్జ్‌ విజయాన్ని అందుకుంది. 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన యూపీ వారియర్జ్‌ 19.3 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన మ్యాచ్‌లో మూడు బంతుల్లో ఆరు పరుగులు కావాల్సిన దశలో ఎసెల్‌స్టోన్‌ సిక్సర్‌ కొట్టి జట్టును గెలిపించింది. అంతకముందు గ్రేస్‌ హారిస్‌ 38, తాహిలా మెక్‌గ్రాత్ 39 పరుగులు కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. ఈ విజయంతో యూపీ వారియర్జ్‌ తన ప్లే ఆఫ్‌ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది.

