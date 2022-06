23 గ్రాండ్‌స్లామ్‌ల విజేత, సెవెన్‌ టైమ్‌ వింబుల్డన్‌ ఛాంపియన్‌ సెరీనా విలియమ్స్‌కు వింబుల్డన్-2022లో ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. ప్రపంచ 115 ర్యాంకర్‌, ఫ్రాన్స్‌ క్రీడాకారిణి హార్మొనీ టాన్‌ చేతిలో తొలి రౌండ్‌లోనే ఆమె ఓటమిపాలైంది. 3 గంటల 10 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో 5-7, 6-1, 6-7 (7)తో ఓటమిపాలై అభిమానులను దారుణంగా నిరాశపర్చింది. అయితే ఓటమి బాధను దిగమింగుతూ ఆమె మైదానంలో ప్రదర్శించిన హావభావాలు అభిమానుల మనసులను గెలుచుకున్నాయి. పరాజయం అనంతరం సెరీనా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ గ్రాస్ కోర్టును వీడటం టెన్నిస్‌ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది.

"She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022