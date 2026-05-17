 మాకు గెలిచే అర్హత లేదు.. తప్పంతా వాళ్లదే: గిల్‌ | We Didnt Deserve to Win This One: Shubman Gill Blames Fielders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాకు గెలిచే అర్హత లేదు.. తప్పంతా వాళ్లదే: శుబ్‌మన్‌ గిల్‌

May 17 2026 9:39 AM | Updated on May 17 2026 9:53 AM

We Didnt Deserve to Win This One: Shubman Gill Blames Fielders

శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (PC: BCCI/IPL)

ఐపీఎల్‌-2026 ప్లే ఆఫ్స్‌ బెర్త్‌ను ఖాయం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్‌  టైటాన్స్‌కు కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ షాకిచ్చింది. సొంతమైదానం ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి.. గుజరాత్‌పై 29 పరుగుల తేడాతో జయభేరి మోగించింది. తద్వారా తమ ప్లే ఆఫ్స్‌ అవకాశాలను సజీవం చేసుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో కోల్‌కతా చేతిలో ఓటమి అనంతరం గుజరాత్‌ కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ తమ జట్టు ప్రదర్శన పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. బ్యాటింగ్‌లో అదరగొట్టినా ఫీల్డింగ్‌లో తాము విఫలమయ్యామని.. క్యాచ్‌లు జారవిడిచి మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్నామని పేర్కొన్నాడు.

మాకు గెలిచే అర్హత లేదు
ఈ మేరకు.. ‘‘ఈ వికెట్‌ బాగుంది. ఇక్కడ 200- 210 పరుగులు స్కోరు చేయవచ్చు. మేము ఇక్కడ బాగా బ్యాటింగ్‌ చేశాము. ఈ విషయంలో ఆందోళన లేదు. అయితే, మా ఫీల్డింగ్‌ చెత్తగా సాగింది.

మూడు సులువైన క్యాచ్‌లు వదిలేశాం. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచేందుకు మాకు అర్హత లేదనే చెప్తాను. ఏదేమైనా క్వాలిఫయర్స్‌కు చేరువవుతున్న సమయంలో ఇలాంటి ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌ మాకు మంచి ప్రాక్టీస్‌ను ఇచ్చింది.

కాస్త విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత బలంగా తిరిగి వస్తాము. తదుపరి మ్యాచ్‌ మా సొంతమైదానంలో జరుగనుంది. అందుకోసం అహ్మదాబాద్‌ బయల్దేరుతాం. అక్కడి వికెట్‌కు అనుగుణంగా మా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటాము’’ అని గిల్‌ పేర్కొన్నాడు.

 ఓటమికి ప్రధాన కారణం అదే
ఫీల్డింగ్‌ తప్పిదాలే తమ కొంపముంచాయని.. తమ ఓటమికి ప్రధాన కారణం అదేనని గిల్‌ తెలిపాడు.  కాగా కేకేఆర్‌ ఓపెనర్‌ ఫిన్‌ అలెన్‌ 34 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద ఉండగా.. జేసన్‌ హోల్డర్‌ బౌలింగ్‌లో ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను గుజరాత్‌ వదిలేసింది. 

ఈ క్రమంలో అలెన్‌ తనకు లభించిన లైఫ్‌ను సద్వినియోగం చేసుకుని.. 35 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు సాధించి జట్టు గెలుపునకు బాటలు వేశాడు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్‌ (28 బంతుల్లో 53 నాటౌట్‌), గిల్‌ (49 బంతుల్లో 85).. వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ జోస్‌ బట్లర్‌ (35 బంతుల్లో 57) అర్ధ శతకాలతో రాణించారు.

అయితే, కేకేఆర్‌ విధించిన 248 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో గుజరాత్‌ విఫలమైంది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 218 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఫలితంగా విజయానికి 29 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది.

చదవండి: IPL 2026: చరిత్ర సృష్టించిన కేకేఆర్‌ ఓపెనర్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 2

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)
photo 3

నటి పూర్ణ ఇంట్లో శుభకార్యం.. ఈమె పిల్లలు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Cadre Fires On Pawan Kalyan After TVK Vijay Win 1
Video_icon

టీడీపీ పల్లకీ మోయడం కాదు.. TVK విజయ్ ని చూసి నేర్చుకో
14 Days Remand For Bandi Bhagirath 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కు 14 రోజుల రిమాండ్
Janasena Activist Jeeva Emotional Video 3
Video_icon

పార్టీ కోసం కష్టబడ్డ మాలాంటి వాళ్ళను 2 ఆఫీస్ గేటు దగ్గరకు కూడా రానివ్వడం లేదు
Search for Bandi Bhagirath With Five special Teams 4
Video_icon

బండి భగీరథ్ కోసం ఐదు ప్రత్యేక.. బృందాలతో గాలింపు
YS Jagan Concern On Present AP Financial Situation, Chandrababu Lokesh Scams 5
Video_icon

ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై YS జగన్ ఆందోళన
Advertisement
 