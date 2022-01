కేప్‌టౌన్‌: టీమిండియా అభిమానుల‌కు శుభవార్త. మూడో టెస్ట్‌కు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి అందుబాటులోకి రానున్నాడు. ఈ మేరకు కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ సూచనప్రాయంగా వెల్లడించాడు. ఆదివారం కోహ్లి నెట్స్‌లో పాల్గొనడం ఈ వాదనకు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. కోహ్లి నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ఫోటోల‌ను బీసీసీఐ త‌న అధికారిక ట్విటర్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. నెట్స్‌లో కోహ్లి చాలా సేపు ప్రాక్టీస్ చేయడం చూస్తే.. అతని గాయం పూర్తిగా మానినట్లు తెలుస్తోంది.

It's GO time here in Cape Town 👏 👏#TeamIndia all set and prepping for the series decider 👍 👍#SAvIND pic.twitter.com/RgPSPkNdk1

— BCCI (@BCCI) January 9, 2022