కేప్‌టౌన్‌: టీమిండియా టెస్ట్‌ సారధి విరాట్‌ కోహ్లి టెస్ట్‌ల్లో మరో అరుదైన మైలురాయిని అధిగమించాడు. టెస్ట్‌ల్లో సెంచరీ మార్కును అందుకున్న ఆరో భారతీయ క్రికెటర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. అదేంటీ.. కోహ్లి కొత్తగా సెంచరీ సాధించడమేంటీ అని అనుకుంటున్నారా..? అయితే, కోహ్లి ఈ సారి సెంచరీ మార్కును అందకుంది బ్యాటింగ్‌లో కాదు. అతను సెంచరీ పూర్తి చేసింది ఫీల్డింగ్‌లో.

Virat Kohli completes 1️⃣0️⃣0️⃣ catches in Test cricket 🙌

He is the sixth Indian fielder, who isn't a wicket-keeper, to get to the milestone in Tests.

— ICC (@ICC) January 12, 2022