 కరీంనగర్ ఘన విజయం.. 99 పరుగులకే మెదక్‌ ఆలౌట్‌ | TG20: Karimnagar Diamonds won by 133 runs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TG20: కరీంనగర్ ఘన విజయం.. 99 పరుగులకే మెదక్‌ ఆలౌట్‌

Jun 30 2026 6:31 PM | Updated on Jun 30 2026 6:54 PM

TG20: Karimnagar Diamonds won by 133 runs

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ టోర్నీలో భాగంగా మంగళవారం ఉప్పల్ వేదికగా మెదక్ ఫాల్కన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 133 పరుగుల తేడాతో కరీంనగర్‌ జట్టు గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కరీంనగర్ డైమండ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 224 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది.

మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్ రాహుల్ రాదేశ్ అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. కేవలం 48 బంతులు మాత్ర‌మే ఎదుర్కొన్న రాహుల్‌.. 8 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌ల‌తో 101 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. అత‌డితో పాటు చంద‌న్‌(54), సాత్విక్‌(35) రాణించారు. మెద‌క్ బౌల‌ర్ల‌లో వ‌రుణ్, కార్తికేయ‌, విక్ర‌మ్ నాయ‌క్‌, ర‌వితేజ తలా వికెట్ సాధించారు.

కుప్పకూలిన మెదక్‌
అనంతరం 225 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన మెదక్ ఫాల్కన్స్‌.. కరీంనగర్ బౌలర్ల ధాటికి 19.1 ఓవర్లలో 99 పరుగులకే కుప్పకూలింది. మెదక్‌ బ్యాటర్లలో తెలకపల్లి రవితేజ(37) మినహా మిగితా బ్యాటర్లంతా దారుణంగా విఫలమయ్యారు. కరీంనగర్‌ బౌలర్లలో శ్రీవాస్తవ్‌, శుభమ్‌ శర్మ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. హారీష్‌, నారయణ్‌, సతీష్‌ కుమార్‌, సాత్విక్‌ రెడ్డి తలా వికెట్‌ సాధించారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘హ్యాంగ్‌మ్యాన్’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఆల్ఫా’ మూవీ ప్రమోషన్‌లో సందడి చేసిన అలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Europe Face Record Breaking Heatwave 1
Video_icon

నిప్పుల కొలిమిగా యూరప్... పిట్టలా రాలిపోతున్న జనాలు!
Advocate Rajini Aggressive Comments on Chandrababu Govt & TDP Goon 2
Video_icon

2029లో మీరు రాజారెడ్డి మనవడిని చూస్తారు..! ఒక్కొక్కడికీ ఊచకోతే..!
Rains In July Good News From Visakhapatnam Meteorological Department 3
Video_icon

జులైలో వానలు! విశాఖ IMD గుడ్ న్యూస్
YS Jagan meets Singapore Consul General 4
Video_icon

YS జగన్ ను కలిసిన సింగపూర్ కాన్సులేట్ జనరల్
New Twist In Ketan Agarwal death case 5
Video_icon

కేతన్ హత్య కేసులో బయటపడుతున్న కీలక ఆధారాలు.. మరో సంచలన ట్విస్ట్!
Advertisement
 