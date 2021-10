Chris Woakes Stunning Catch.. టి20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్‌ మ్యాచ్‌లో క్రిస్‌ వోక్స్‌ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌తో మెరిశాడు. జోర్డాన్‌ వేసిన ఇన్నింగ్స్‌ 3వ ఓవర్‌ తొలి బంతిని స్టీవ్‌ స్మిత్‌ మిడాన్‌ దిశగా షాట్‌ ఆడాడు. అయితే మిడాన్‌లో ఉన్న వోక్స్‌ వెనక్కి పరిగెత్తుతూ అమాంతం గాల్లోకి లేచి సింగిల్‌ హ్యాండ్‌తో క్యాచ్‌ తీసుకున్నాడు. అయితే వోక్స్‌ కాస్త పట్టు తప్పినా పరిస్థితి వేరేలా ఉండేది. వోక్స్‌ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌కు షాకైన స్మిత్‌ ఒక్క పరుగుకే పెవిలియన్‌ చేరాడు. వోక్స్‌ అందుకున్న క్యాచ్‌ ఈ ప్రపంచకప్‌లో బెస్ట్‌ క్యాచెస్‌ ఆఫ్‌ టోర్నమెంట్‌లో చోటు దక్కించుకోవడం గ్యారంటీ అని ఫ్యాన్స్‌ భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Woakes with a worldie of a catch via @t20worldcup https://t.co/cPcthNTkJG

