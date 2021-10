Jos Buttler: టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో అత్యంత వేగవంతమైన అర్థశతకం

Jos Buttler Records Fastest Fifty In T20 WC 2021.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ జాస్‌ బట్లర్‌ ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో మెరుపు అర్థశతకంతో మెరిశాడు. 25 బంతుల్లోనే 4 ఫోర్లు.. 4 సిక్సర్లతో బట్లర్‌ ఫిఫ్టీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. కాగా ఈ ప్రపంచకప్‌లో జాస్‌ బట్లర్‌ చేసిన అర్థశతకం అత్యంత వేగవంతమైనది కావడం విశేషం. ఆరంభం నుంచి దూకుడు కనబరిచిన బట్లర్‌ ఆసీస్‌ బౌలర్లను ఊచకోత కోశాడు. ఫిఫ్టీ తర్వాత కూడా బట్లర్‌ తన జోరును ఆపలేదు. ఓవరాల్‌గా 32 బంతులెదుర్కొన్న బట్లర్‌ 5 ఫోర్లు.. 5 సిక్సర్లతో 71 పరుగులు చేశాడు.

