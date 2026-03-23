PSL 2026: చంపేస్త‌మంటూ వార్నింగ్‌.. అయినా పాక్‌కు వ‌చ్చిన స్మిత్‌

Mar 23 2026 5:25 PM | Updated on Mar 23 2026 5:31 PM

Steve Smith Arrives In Pakistan For PSL Amid Tensions Over Threat From Armed Group

ఆస్ట్రేలియా స్టార్ క్రికెట‌ర్ స్టీవ్ స్మిత్ పాకిస్తాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌-2026లో ఆడేందుకు ల‌హోర్‌కు చేరుకున్నాడు. ఓ వైపు పాకిస్థాన్‌ వ్యతిరేక సాయుధ దళం జమాత్‌ ఉల్‌ అహ్రార్‌ నుంచి బెదిరింపులు వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టికి.. స్మిత్ మాత్రం పాక్ గ‌డ్డ‌పై అడుగుపెట్టాడు. ల‌హోర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో స్మిత్‌కు ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది. క‌ట్టుదిట్ట‌మైన భ‌ద్ర‌త మ‌ధ్య అత‌డు ముల్తాన్ సుల్తాన్ టీమ్ బ‌స చేసే హోట‌ల్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌లవుతున్నాయి.

చంపేస్త‌మంటూ వార్నింగ్‌!
కాగా నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ ‘తహ్రీక్-ఇ-తాలిబాన్ పాకిస్థాన్’ (TTP)కి చెందిన జమాత్-ఉల్-అహ్రార్ విభాగం విదేశీ ఆటగాళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. డేవిడ్ వార్నర్, స్టీవ్ స్మిత్, డారిల్ మిచెల్ వంటి ఆటగాళ్లు వెంటనే టోర్నీ నుండి తప్పుకోవాలని, లేదంటే వారి భద్రతకు తాము బాధ్యులం కాదని ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో జమాత్-ఉల్-అహ్రార్ పేర్కొంది. అయిన‌ప్ప‌టికి విదేశీ ఆట‌గాళ్లు ఒక్కొక్క‌రుగా పాక్‌కు చేరుకుంటున్నారు.

పీసీబీ కీల‌క నిర్ణ‌యం..
ఈ హెచ్చరిక‌ల‌ నేప‌థ్యంలో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. భద్రత, ఇంధన సంక్షోభం దృష్ట్యా ఈసారి మ్యాచ్‌లను ఖాళీ స్టేడియాల్లో నిర్వహించనున్నారు. అంతేకాకుండా కేవ‌లం రెండు వేదిక‌ల‌లో ఈ మ్యాచ్‌లు జ‌ర‌గ‌నున్నాయి. ఇక పీఎస్ఎల్ 11వ సీజ‌న్ మార్చి 26 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
చదవండి: ICC: పాక్ ఆటగాడికి ఐసీసీ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : సమ్మోహనం.. ఆంధ్ర నాట్యం (ఫొటోలు)
photo 3

శర్వానంద్ 'బైకర్' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 5

మోడర్న్‌ లెహంగాలో ముద్దమందారంలా మిల్కీబ్యూటీ.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Strong Comments On Chandrababu And BR Naidu 1
Video_icon

మొత్తం బరితెగించి పోయారు.. తిరుపతి ప్రతిష్టను చంద్రబాబు మంట కలిపారు..
Stock Market Analyst Sundhar Rami Reddy Explains Gold And Silver Price Fall 2
Video_icon

కుప్ప కూలుతున్న బంగారం ధరలు.. భవిష్యత్లో బంగారం లక్షకు పడిపోనుందా..?
Four Jewish Ambulances Set On Fire In London 3
Video_icon

లండన్ లో దారుణం.. ముసుగు ధరించి యూదుల అంబులెన్స్ లకు నిప్పు
Ambati Rambabu Complaint On CI Venkateswarlu And Pemmasani Chandrasekhar 4
Video_icon

నా రెండు కాళ్లు విడదీసి.. మిస్టర్ పెమ్మసాని.. గుర్తుపెట్టుకో..

Prabhas Collaborates With Young Directors 5
Video_icon

మళ్ళీ ట్రాక్ తప్పుతోన్న ప్రభాస్..
