ఉత్కంఠ భరితంగా జరిగిన ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌లో విజయం దక్కినప్పటికీ.. ఆ గోల్‌కీపర్‌కి మాత్రం చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. గోల్‌ కీపర్‌ కంగారుతో .. ప్రత్యర్థి ఖాతాలో పాయింట్‌ జమ అయ్యింది. దీంతో అవతలి టీం ఆధిక్యంలోకి వెళ్లగా.. కాసేపు మ్యాచ్‌ ఆడియెన్స్‌లో టెన్షన్‌ పెంచింది. యూరో 2020 టోర్నీలో పదహారో రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది.

స్పెయిన్‌, క్రోయేషియా జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అప్పటికే క్రొయేషియా 1-0తో ఆధిక్యంలో ఉంది. బార్సిలోనా(​‍స్పెయిన్‌ క్లబ్‌) మిడ్‌ ఫీల్డర్‌ పెడ్రి బంతిని పాస్‌ చేయగా.. అది గోల్‌కీపర్‌ ఉనయ్‌ సైమన్‌ ముందుకొచ్చింది. అయితే బంతిని కాలితో అడ్డుకోబోయినప్పటికీ పొరపాటున అతని షూ చివర తగిలి.. వెనకాల గోల్‌ నెట్‌ వైపు దూసుకెళ్లింది. అయితే రెప్పపాటులో జరిగిన ఆ పరిణామాన్ని .. అడ్డుకునేంత టైం సైమన్‌కు లేదు.

ఇక ఆ తర్వాత మ్యాచ్‌ జరుగుతున్నంత సేపు సైమన్‌ ముఖంలో ఆందోళనతో నిండిపోయింది. చివరికి ఎక్స్‌ట్రా టైం కలిసి రావడంతో 5-3 తేడాతో స్పెయిన్‌.. క్రొయేషియాపై విజయం సాధించింది. ఇక ఆ సెల్ఫ్‌ గోల్‌ తర్వాత సైమన్‌ చాలాసేపు స్థిమితంగా ఉండలేకపోయాడు. ఇక ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఇదే వెరైటీ గోల్‌ అంటూ కొందరు ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో.. అందుకు సంబంధించిన మీమ్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Kepa watching from the bench as Unai Simon concedes from a 30 yard backpass #CROSPA #EURO2020 pic.twitter.com/XBDZq2DtRC

“Dubravka scored the most bizarre own goal you’ll see at #EURO2020”

Unai Simon: #ESP pic.twitter.com/eYxQWAHMzB

— SportPesa Kenya (@SportPesa) June 28, 2021