South Africa Squad For ODIs Against India: జనవరి 19 నుంచి టీమిండియాతో ప్రారంభంకానున్న మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ కోసం 17 మంది సభ్యుల దక్షిణాఫ్రికా బృందాన్ని క్రికెట్‌ సౌతాఫ్రికా(సీఎస్‌ఏ) ఆదివారం ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు టెంబా బవుమా సారధ్యం వహించనుండగా.. ఇటీవలే టెస్ట్‌లకు వీడ్కోలు పలికిన క్వింటన్ డికాక్, సంచలన ఫాస్ట్ బౌలర్ మార్కో జెన్సన్, సీనియర్‌ పేసర్‌ రబాడ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు. గాయం కారణంగా టెస్ట్‌ సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమైన స్టార్‌ పేసర్‌ నోకియా నోర్జే.. వన్డే జట్టులో చోటు సంపాదించలేకపోయాడు.

Seamer Marco Jansen receives his maiden #Proteas ODI squad call-up as Temba Bavuma returns to captain the side for the #BetwayODISeries against India 🇿🇦



Wayne Parnell, Sisanda Magala and Zubayr Hamza retain their spots 💚#SAvIND #BePartOfIt pic.twitter.com/Nkmd9FBAb3

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 2, 2022