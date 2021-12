Sachin Tendulkar Daughter Sara Tendulkar Goes on Date Night Guess Who: టీమిండియా క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ కుమార్తె సారా టెండుల్కర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తనకు సంబంధించిన అప్‌డేట్లు పంచుకుంటూ ఫాలోవర్లకు చేరువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా టీమిండియా యువ క్రికెటర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ పోస్టులకు సారా.. స్పందించడం.. అతడు కూడా ఆమెతో సరదాగా సంభాషించడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరు డేటింగ్‌ చేస్తున్నారంటూ వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై ఇద్దరూ ఎప్పుడూ నోరు విప్పలేదు.

అయితే.. ఇటీవల గిల్‌... ‘‘దేవతలతో ప్రేమలో పడకూడదు’’ అన్న కొటేషన్‌ రాసి ఉన్న షర్టు ధరించి ఫొటో షేర్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో వీళ్లిద్దరికీ బ్రేకప్‌ అయ్యిందంటూ గాసిప్‌ రాయుళ్లు తమకు తోచిన విధంగా కామెంట్లు చేశారు. ఈ క్రమంలో సారా చేసిన తాజా పోస్టు మరోసారి ఊహాగానాలకు తావిచ్చింది. ఓ వ్యక్తి చేయి పట్టుకున్న సారా.. డేట్‌ నైట్‌ అంటూ ఇన్‌స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చింది.

ఈ క్రమంలో.. ‘‘గిల్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేస్తూ బిజీగా ఉంటే.. సారా మాత్రం డేట్‌కి వెళ్లింది.. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరో’’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ అనుమానాలను పటాపంచలు చేసేలా సింగర్‌ కనికా కపూర్‌ సైతం ఇదే తరహా పోస్టు పంచుకున్నారు. సారాతో డేట్‌కు వెళ్లినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. వీళ్లిద్దరూ ఫ్రెండ్స్‌ అన్న సంగతి తెలిసిందే.

చదవండి: David Warner: ‘అప్పు’ను గుర్తుచేసిన వార్నర్‌.. అదైతే కష్టం కానీ! మరి ఆర్సీబీకి ఆడతావా బ్రో!