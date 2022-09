ఆసియా కప్‌ 2022 సూపర్‌-4 దశలో భాగంగా నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 7) ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠ సమరంలో పాకిస్తాన్‌ వికెట్‌ తేడాతో గట్టెక్కింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో పాక్‌ పదో నంబర్‌ ఆటగాడు నసీమ్‌ షా.. ఆఖరి ఓవర్‌ తొలి రెండు బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచి పాక్‌కు అపురూప విజయాన్ని అందించాడు. అప్పటివరకు ఆఫ్ఘన్‌ చేతుల్లోనే ఉన్న మ్యాచ్‌ (6 బంతుల్లో 11 పరుగులు).. నసీమ్‌ వీర విజృంభణ ధాటికి పాక్‌ వశమైంది.

అయితే అంతకుముందు ఓవర్లో చోటు చేసుకున్న ఓ దురదృష్టకర ఘటన క్రికెట్‌ ప్రేమికులను విస్మయాన్ని గురి చేసింది. 19వ ఓవర్ నాలుగో బంతికి సిక్సర్‌ బాది జోరుమీదున్న పాక్‌ బ్యాటర్‌ ఆసిఫ్‌ అలీ.. ఆ తర్వాతి బంతికే ఔటయ్యానన్న కోపంతో ఆఫ్ఘన్‌ బౌలర్‌ ఫరీద్‌ అహ్మద్‌ను బ్యాట్‌తో కొట్టబోయాడు. ఇందులో ఫరీద్‌ తప్పు కూడా ఉంది. ఆసిఫ్‌ను ఔట్‌ చేశానన్న ఆనందంలో ఫరీద్‌ అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించాడు.

దీంతో కోపం ఆపుకోలేక పోయిన ఆసిఫ్‌ అలీ.. ఫరీద్‌పై బ్యాట్‌తో దాడి చేయబోయాడు. పెవిలియన్‌ వైపు వెళ్తూవెళ్తూ ఫరీద్‌కు కూడా వార్నింగ్‌ ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్షణాల్లో వైరలైంది. క్రికెట్‌ అభిమానులు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. పాక్‌ ఆటగాడి ఓవరాక్షన్‌పై మండిపడుతున్నారు. క్రికెట్‌లో వికెట్‌ తీశాక సంబురాలు చేసుకోవడం కామనేనని, దానికి ఆసిఫ్‌ అంతలా రియాక్ట్‌ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని దండిస్తున్నారు. భౌతిక దాడులకు పాల్పడటం అనేది జెంటిల్మెన్‌ గేమ్‌ సంస్కృతి కాదని హితవు పలుకుతున్నారు. మరికొందరైతే పాక్‌ ఆటగాడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలిన ఐసీసీని కోరుతున్నారు.

