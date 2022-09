ఆసియా కప్‌ సూపర్‌-4 దశలో భాగంగా నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 7) పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ వికెట్‌ తేడాతో పరాజయం పాలై, టీమిండియాతో పాటు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. తీవ్ర ఉత్కంఠ నడుమ సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్‌ పదో నంబర్‌ ఆటగాడు నసీమ్‌ షా ఆఖరి ఓవర్‌లో మొదటి రెండు బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచి పాక్‌ను గెలిపించాడు. అప్పటివరకు ఆఫ్ఘన్‌ చేతుల్లోనే ఉన్న మ్యాచ్‌ (6 బంతుల్లో 11 పరుగులు).. నసీమ్‌ వీర విజృంభణ ధాటికి పాక్‌ వశమైంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘాన్‌ చేసింది 129 పరుగులే అయినప్పటికీ.. పాక్‌కు ముచ్చెమటలు పట్టించి ఓడించినంత పని చేసింది. గెలుస్తామనుకున్న మ్యాచ్‌లో ఓడటంతో ఆఫ్ఘాన్‌ ఆటగాళ్లు తీవ్ర నిరుత్సాహానికి లోనయ్యారు.

