 దీపావళి సెలవులు.. కూకట్‌పల్లి కిటకిట (ఫొటోలు) | Diwali Holidays 2025 Telangana Photos
#Diwali2025 : దీపావళి సెలవులు..కూకట్‌పల్లి కిటకిట (ఫొటోలు)

Oct 18 2025 8:44 AM | Updated on Oct 18 2025 11:20 AM

Diwali Holidays 2025 Telangana Photos1
ఒక్కసారిగా రోడ్డెక్కిన ట్రావెల్స్, సిటీ బస్సులు. ఇళ్లకు బయలుదేరిన ఉద్యోగులు, విద్యార్థులతో హైద‌రాబాద్‌ కూకట్‌పల్లి ప్రాంతం శుక్రవారం సాయంత్రం కిక్కిరిసింది.

Diwali Holidays 2025 Telangana Photos2
శనివారం బంద్, ఆది, సోమవారాలు దీపావళి సెలవు దినాలు కలిసి రావడంతో సిటీజనులు పెద్ద ఎత్తున సొంతూళ్లుకు బయలుదేరారు. దీంతో సాయంత్రం నుంచి అర్థరాత్రి వరకు ఈ ప్రాంతంలో భారీ రద్దీ కనిపించింది. మరోవైపు గంటల కొద్ది ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లతో జనం ఇబ్బంది పడ్డారు.

Diwali Holidays 2025 Telangana Photos3
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos4
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos5
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos6
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos7
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos8
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos9
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos10
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos11
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos12
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos13
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos14
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos15
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos16
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos17
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos18
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos19
Diwali Holidays 2025 Telangana Photos20
Diwali 2025 Holidays Telangana photo gallery kukatpally KPHB Colony
