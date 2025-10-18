 సుధీర్ బాబు 'జటాధర' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos | Sakshi
సుధీర్ బాబు 'జటాధర' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Oct 18 2025 7:44 AM | Updated on Oct 18 2025 7:44 AM

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 1
1/20

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో సుధీర్ బాబు లేటెస్ట్ మూవీ 'జటాధర'. డివోషనల్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో తీస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ సోనాక్షి సిన్హా కూడా నటిస్తోంది.

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 2
2/20

ఇప్పటికే టీజర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్.. తాజాగా ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు చేతుల మీదుగా ట్రైలర్ రిలీజైంది. కాగా.. ఈ సినిమాకు వెంకటేశ్ కల్యాణ్- అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. జీ స్టూడియోస్-ప్రేరణ అరోరా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 3
3/20

ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ భాషల్లో నవంబర్ 7న రిలీజ్ చేయనున్నారు.

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 4
4/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 5
5/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 6
6/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 7
7/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 8
8/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 9
9/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 10
10/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 11
11/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 12
12/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 13
13/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 14
14/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 15
15/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 16
16/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 17
17/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 18
18/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 19
19/20

Sonakshi Sinha Jatadhara Movie Trailer Launch Event Photos 20
20/20

Sonakshi Sinha Sudheer Babu Jatadhara Movie Trailer Launch
